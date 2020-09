Et dieu dans tout ça ? : Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : le soin sur Auvio

Qu’est-ce donc que le soin ? Et qu’est-ce que la philosophie a à nous enseigner à ce sujet ? Pendant tout le mois de septembre, dans notre Grand dictionnaire, notre ouvrons une mini-série intitulée « Prendre soin… » imaginée et réalisée avec la philosophe Claire Marin. Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions.