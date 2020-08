Et dieu dans tout ça ? : A la recherche du temps perdu avec Hélène L'Heuillet sur Auvio

« C'est en se mettant en retard qu'on peut cesser de se remettre soi-même à plus tard. » Ou encore : « Il faut se hâter d'être en retard pour ne pas perdre son temps. » Voilà des formules signées Hélène L'Heuillet. Elle est philosophe et psychanalyste et vous l'aurez compris : elle fait l'éloge du retard. Méditation sur nos temps de vie, ce dimanche, en sa compagnie. Hélène L'Heuillet est l'auteure de l'essai « Eloge du retard » (Albin Michel).

Dans notre Grand dictionnaire, le Yiddish est défini par le professeur de l'ULB et historien des religions Jean-Philippe Schreiber.

Ce numéro vous a déjà été proposé le 23 février dernier.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?