Et dieu dans tout ça ? : Christian Bobin sur Auvio

Le poète Christian Bobin est cette semaine dans « Et dieu dans tout ça ? ». Avec lui, nous partirons, notamment, à la rencontre de l'œuvre du peintre français Pierre Soulages. Nous frôlerons les ailes d'un papillon, et nous nous intéresserons de près à tout ce qui apporte du sublime dans nos vies.

Son nouveau livre a pour titre « Pierre, » (Gallimard). Les Cahiers de l'Herne consacrent un numéro à Bobin. Et à cette occasion, il signe « L'amour des fantômes » (L'Herne).

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 22 décembre 2019.

