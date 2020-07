Et dieu dans tout ça ? : Frédéric Worms et l'humanisme vital sur Auvio

« C'est le moment d'une nouvelle philosophie de la vie, et des êtres humains parmi les vivants ». C'est ce qu'écrit le philosophe Frédéric Worms dans son nouvel essai. Il défend l'urgence d'un nouvel humanisme : un humanisme vital. Il rappelle, par ailleurs, que les humains sont des êtres qui se parlent. Et qu'il ne faudrait pas l'oublier. Parce que c'est l'une des clés pour faire face aux dangers qui guettent l'humanité et le reste du vivant. Alors, ce dimanche, nous allons retenir le conseil : et donc parler longuement et franchement avec Frédéric Worms pour décoder sa pensée. « Pour un humanisme vital. Lettres sur la vie, la mort et le moment présent » (Odile Jacob).

Dans notre Grand dictionnaire, portrait d'Eugène Goblet d'Alviella (1846-1925), professeur d'histoire des religions et homme politique belge. Le professeur Jean-Philippe Schreiber revient sur son parcours.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 13 octobre 2019.

