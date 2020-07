Et dieu dans tout ça ? : Quand le vide est tout sauf vide… avec Etienne Klein sur Auvio

« Le vide, c’est à la fois toute une histoire et tout un monde, à la couture de la philosophie et de la physique. ». C’est ce qu’écrit le physicien Etienne Klein. Le vide est-il vraiment vide ? Qu’est-ce qui le distingue du néant ? Quel est son rôle dans l’Univers ? C’est la vie très intense du vide que nous allons explorer, ce dimanche. Nous interrogerons, aussi, avec Etienne Klein, les liens entre la physique et les questions métaphysiques. Il signe « Ce qui est sans être tout à fait. Essai sur la vide » (Actes Sud). Dans notre Grand dictionnaire, ce sont les vertus de la fatigue qui seront évoqués par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine. Ce numéro vous avait déjà été proposé le 17 novembre 2019.