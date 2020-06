Et dieu dans tout ça ? : Semaines de confinement, la philosophie nous a-t-elle épaulée ? sur Auvio

Que nous arrive-t-il ? Qu'est-ce qu'une crise ? A quel(s) deuil(s) avons-nous été exposés en ce printemps 2020 ? Qu'est-ce que le Covid fait à nos corps qui ne se touchent presque plus et à nos visages qui sont bien souvent masqués ? Qu'est-ce qu'elle a de philosophique, cette période que nous venons de traverser ? A quoi, à qui nous pousse-t-elle à penser ?

Ces questions, elles nous occupent depuis le mois de mars. Au fil des semaines, des philosophes et des intellectuels sont venus y répondre, dans ce magazine. Ce dimanche, nous allons à nouveau les écouter, au cœur d'un florilège philosophique. Avec Claire Marin (philosophe), Alexandre Lacroix (directeur de la rédaction du Philosophie Magazine), Boris Cyrulnik (neuropsychiatre), Jean-Michel Longneaux (philosophe), Frédéric Boyer (écrivain, traducteur et éditeur), Jean-Luc Nancy (philosophe), Corine Pelluchon (philosophe), François Jullien (philosophe, helléniste et sinologue), Martin Legros ( rédacteur en chef du Philosophie Magazine) et Pascal Chabot (philosophe).

Dans notre Grand dictionnaire, avec Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'ULB, nous nous focalisons sur Ernest Renan, philosophe français du 19ième siècle, historien des religions.

