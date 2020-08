Et dieu dans tout ça ? : Toujours du réel... et parfois de la joie avec Clément Rosset sur Auvio

Son œuvre est une grande enquête philosophique sur le réel. Pourquoi le réel est-il insaisissable ? Pourquoi l’être humain s’en écarte-t-il et s’en va se réfugier vers des illusions ? Face au réel, l’attitude idéale à adopter est de sans cesse désirer. C’est ce que préconisait Clément Rosset. Le philosophe du réel et de la joie est mort en mars 2018. Ses derniers écrits viennent d’être publiés. Clément Rosset : sa vie, son œuvre, c’est ce dimanche. Nous recevons Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction du Philosophie Magazine, qui s’est entretenu à de nombreuses reprises avec Clément Rosset (« La joie est plus profonde que la tristesse » Stock et Philosophie Magazine Editeur) et Santiago Espinoza qui publie à titre posthume et à la demande de Clément Rosset « Ecrits intimes. Quatre esquisses biographiques suivi de Voir Minorque » (Les Editions de Minuit). Dans notre Grand dictionnaire, le karma est défini par le spécialiste du bouddhisme Philippe Cornu. Ce numéro vous avait déjà été présenté le 12 janvier dernier.