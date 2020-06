Et dieu dans tout ça ? : Marcher vers sa vie et le(s) vivant(s), avec David Le Breton sur Auvio

« Marcher c’est reprendre corps, cesser de perdre pied et de faire des faux pas. On ne sort pas de chez soi, on sort surtout de soi. ». C’est ce qu’écrit le professeur de sociologie David Le Breton. Pour lui, « toute marche commence en randonnée mais se mue peu à peu en pèlerinage. ». Un pèlerinage au cours duquel se croisent, s’entrecroisent des spiritualités multiples. David Le Breton est dans « Et dieu dans tout ça ? » cette semaine. Il est professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France. Et membre de l’Institut des études avancées de l’Université de Strasbourg. Il est l’auteur de « Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur » (Métailié). Dans le Grand dictionnaire, Gaëlle Jeanmart, philosophe, membre de PhiloCité, dissèque le concept de liberté.