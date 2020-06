Et dieu dans tout ça ? : Jean-Paul II dans le viseur de la féministe catholique Christine Pedotti sur Auvio

Quinze ans après la disparition de Jean-Paul II, l’Eglise traverse une crise importante, l’une des plus graves de son histoire, selon notre invitée. Et pour Christine Pedotti, le pape polonais fait clairement partie des responsables. L’écrivaine et féministe catholique a analysé les grands axes du long pontificat de Jean-Paul II. Et elle met en lumière de nombreuses zones d’ombre. Christine Pedotti est dans « Et dieu dans tout ça ? » cette semaine. Avec Anthony Favier, elle signe « Jean-Paul II, l’ombre du saint » (Albin Michel). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous présente le concept de « décence ordinaire » imaginé par George Orwell.