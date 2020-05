Et dieu dans tout ça ? : Albert Camus et sa pensée toujours d’actualité, avec Marylin Maeso sur Auvio

En ces temps de coronavirus, « La Peste » de Camus est un roman à nouveau très lu. A cette occasion, et 60 ans après la disparition de l’écrivain français, nous nous attarderons sur les grands chapitres de sa pensée : de l’absurde à la révolte en passant par l’amour et sa méfiance vis-à-vis de l’espoir et de la raison. Pourquoi sa pensée est-elle toujours d’actualité ? Peut-elle nous aider à construire le monde d’après ? Albert Camus, son questionnement existentiel et son cheminement intellectuel, c’est ce dimanche en compagnie de la professeure de philosophie Marylin Maeso. Elle signe « L’Abécédaire d’Albert Camus » et « Les lents demain qui chantent » aux éditions de L’Observatoire. Dans notre Grand dictionnaire, le spécialiste du bouddhisme Philippe Cornu définit la notion d’Eveil.