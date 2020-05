Dans notre Grand dictionnaire, Jean-Philippe Schreiber, professeur à l’ULB, nous raconte l’histoire des marranes, ces Juifs du Moyen Âge convertis au catholicisme et restés fidèles au judaïsme. Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions.