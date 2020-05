Et dieu dans tout ça ? : Le confinement, un évènement philosophique, avec Pascal Chabot et Martin Legros sur Auvio

Ce dimanche, nous prenons le temps, le temps d’un premier bilan de cette étrange période de confinement. Le confinement qui fut un évènement philosophique. C’est ce que nous expliqueront nos deux invités : le philosophe Pascal Chabot et Martin Legros, le rédacteur en chef du « Philosophie Magazine ». Ils nous diront aussi pourquoi et comment déconfiner nos esprits. Pascal Chabot a tenu un journal du confinement pour La Libre Belgique. Son dernier livre a pour titre « Traité des libres qualités » (PUF). Et Martin Legros a préparé le nouveau numéro du Philosophie Magazine « Comment être à la hauteur de l’évènement ? » (disponible dès le 15 mai). Il a également été touché par le Covid-19. Une expérience douloureuse et métaphysique qu’il nous racontera.