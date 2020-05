Et dieu dans tout ça ? : Visages masqués, vraie vie et monde à réparer avec Corine Pelluchon et François Jullien sur Auvio

Le visage est une trace de l'infini, c'est le lieu aussi de l'éthique. C'est l'idée qu'exprimait le grand philosophe Emmanuel Levinas. Nos visages désormais de plus en plus masqués avec cette crise sanitaire. Mais qu'est-ce que ça va changer dans nos rapports aux autres ? C'est l'une des questions que nous aborderons avec nos deux invités, les philosophes Corine Pelluchon et François Jullien. Avec eux aussi, nous évoquerons nos vies déjà confinées avant le confinement. Et nous envisagerons une réparation du monde.

Corine Pelluchon est l'auteure de « Pour comprendre Levinas. Un philosophe pour notre temps. » (Seuil) et « Réparons le monde. Les humains, les animaux, la nature. » (Rivages poche).

François Jullien vient de signer « De la vraie vie » (L'Observatoire). Et un livre lui est consacré : « François Jullien, une aventure qui a dérangé la philosophie. » par François L'Yvonnet (Grasset).

