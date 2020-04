Et dieu dans tout ça ? : Coronavirus, fragilité de nos vies et peau fragile du monde avec Frédéric Boyer et Jean-Luc Nancy sur Auvio

La vie peut être féroce. C’est ce que vient brutalement nous rappeler le Covid-19. Et pour l’écrivain et traducteur Frédéric Boyer « Il faudrait prendre notre vulnérabilité politiquement au sérieux ». Il l’écrit dans « Sic transit gloria mundi » (Tracts de crise/ Gallimard). Nos peaux se touchent peu, en ces temps de confinement. Qu’est-ce qu’une peau ? Et s’il existait une peau du monde ? C’est le philosophe du corps Jean-Luc Nancy qui nous répondra. Il signe « La peau fragile du monde » (Galilée). Frédéric Boyer et Jean-Luc Nancy sont les invités de ce nouveau numéro confiné de votre magazine « Et dieu dans tout ça ? ».