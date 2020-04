Et dieu dans tout ça ? : A la recherche du silence sur Auvio

Le confinement est pour certains synonyme de terrible silence. Un silence qui peut effrayer. Mais comment le dompter ? Et que peut-il nous apporter ? Ce dimanche, nous partons à la recherche du silence avec le philosophe Nicolas Monseu et l’ermite et moine bénédictin Benoît Standaert. Nicolas Monseu est docteur en philosophie de l’UCLouvain, professeur au département de philosophie de l’Université de Namur. Et il est l’auteur de « Point de silence. Perspectives philosophiques ». Nous l’avions reçu en mai 2017. Benoît Standaert était avec nous fin 2017. Il est l’auteur du « Journal de l’humilité » (Editions Salvator).