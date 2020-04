Et dieu dans tout ça ? : Une Semaine Sainte sans célébrations publiques et la soif mystique d'Amélie Nothomb sur Auvio

C'est l'un des temps forts du calendrier chrétien: la Semaine Sainte. A cause de la crise sanitaire, elle va se dérouler sans célébrations publiques. Nous en parlerons avec le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet. Cette année, Amélie Nothomb devait venir l'épauler dans son prieuré de Malèves (Brabant Wallon) tout au long du Vendredi saint. L'écrivaine belge qui raconte justement les dernières heures de la vie de Jésus dans son dernier roman (« Soif » chez Albin Michel). Amélie Nothomb et Gabriel Ringlet sont nos invités, ce week-end.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?