Et dieu dans tout ça ? : Geneviève Fraisse, la colporteuse féministe sur Auvio

« Le féminisme, ça pense ! ». C’est l’une des formules clés de notre invitée : Geneviève Fraisse, historienne et philosophe de la pensée féministe. Et qui aime dire d’elle qu’elle est une colporteuse. Comment penser l’égalité des sexes ? La question traverse ses réflexions et ses travaux. Geneviève Fraisse est avec nous en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Ses deux derniers livres : « Féminisme et philosophie » (Folio) et « La Suite de l’Histoire - Actrices, créatrices » (Seuil). Avons-nous besoin d’admirer ? L’admiration est le mot défini, cette semaine, dans notre Grand dictionnaire par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.