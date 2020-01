Et dieu dans tout ça ? : Un scientifique, un dieu et un philosophe sont sur le même bateau, avec Fabian Seunier sur Auvio

Quels liens unissent l’architecte de la théorie des jeux et des premiers ordinateurs John Von Neumann, le dieu Kronos, Bourvil, Audrey Hepburn ou le philosophe Gottfried Leibniz ? Et si la réponse se trouvait au cœur de l’Espace-Temps ? Dans son nouvel ouvrage « L’Homme qui voulait mettre la Société en équation » (Le Pommier), l’économiste et philosophe Fabian Seunier nous offre un conte philosophique burlesque qui pose une question essentielle : qu’est-ce que vivre ? Dans notre Grand Dictionnaire, le professeur de philosophie Jean Leclercq reviendra sur le terme « épiphanie ».