Et dieu dans tout ça ? : Vivre après avoir rencontré un ours, avec l’anthropologue Nastassja Martin sur Auvio

Elle a vu l’ours. De très près, même. L’ours qui l’a blessée. Mais elle a survécu. L’anthropologue Nastassja Martin vient nous raconter. « Il y a eu hybridation et pourtant je suis toujours moi. Enfin je crois. » : c’est ce qu’elle confie. Mais qui est-elle, aujourd’hui ? Et comment est-ce que l’ours a modifié sa vie, ses croyances, et son rapport à l’altérité ? Nastassja Martin nous répond ce dimanche. Elle est l’auteure du livre « Croire aux fauves » (Verticales). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, définit la pensée et dit son utilité à l’occasion de la sortie du livre « 20 penseurs pour 2020 » (Philosophie Magazine EDITEUR).