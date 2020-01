Et dieu dans tout ça ? : Tristan Garcia : la littérature comme religion sur Auvio

Comment raconter autrement les commencements de la vie ? C'est la question qui a obsédé notre invité. Le philosophe et écrivain Tristan Garcia a écarté la religion et la science, et a décidé de dire les débuts de la vie et de l'humanité avec la fiction. On y croise, par exemple, le philosophe Plato et un nazaréen. Il a choisi aussi d'être du côté des souffrants et non des puissants tout au long de son roman. Quel est, précisément, le sens de sa démarche ? Qu'est-ce qu'elle permet ? Tristan Garcia nous répond, ce dimanche. Il signe « Âmes, Histoire de la souffrance » (Gallimard).

Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, le concept de « mémoire du futur » est exploré par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

