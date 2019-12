Et dieu dans tout ça ? : Vivre comme un oiseau avec Vinciane Despret sur Auvio

« La philosophie n’a pas pour tâche d’informer, mais celle de ralentir, de se désaccorder, d’hésiter. Se désaccorder pour trouver d’autres accords. », voilà ce qu’écrit la philosophe et psychologue Vinciane Despret. Avec elle, ce dimanche, nous ralentirons et nous partirons tranquillement, et en hésitant, à la recherche du savoir disponible à propos des oiseaux. Pourquoi les oiseaux chantent-ils et comment les ornithologues pensent-ils ? Des indices ce dimanche avec Vinciane Despret. Son nouveau livre a pour titre « Habiter en oiseau » (ACTES SUD). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine définit l’empathie.