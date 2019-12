Et dieu dans tout ça ? : Islam(s) de Belgique avec Radouane Attiya sur Auvio

Comment former aujourd’hui les imams ? Quels contours pour un islam de Belgique ? Nous en parlons avec l’islamologue Radouane Attiya. Ça fait un peu plus d’un an qu’il est le directeur de l’Institut de promotion des formations sur l’islam. Il questionne aussi dans ses travaux les possibilités de fortifier le vivre-ensemble entre musulmans et non-musulmans. Radouane Attiya est notre invité ce dimanche. Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, décortique le concept de natalité utilisé par la philosophe Hannah Arendt.