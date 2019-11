Et dieu dans tout ça ? : Quand le vide est tout sauf vide… avec Etienne Klein sur Auvio

« Le vide, c’est à la fois toute une histoire et tout un monde, à la couture de la philosophie et de la physique ». C’est ce qu’écrit le physicien Etienne Klein. Le vide est-il vraiment vide ? Qu’est-ce qui le distingue du néant ? Quel est son rôle dans l’Univers ? C’est la vie très intense du vide que nous allons explorer, ce dimanche. Nous interrogerons aussi avec Etienne Klein les liens entre la physique et les questions métaphysiques. Il signe « Ce qui est sans être tout à fait. Essai sur la vide » (Actes Sud). Dans notre Grand dictionnaire, ce sont les vertus de la fatigue qui seront évoquées par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.