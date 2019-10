Et dieu dans tout ça ? : Quelle vie après la mort d'un enfant ? Avec Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne sur Auvio

Quelle vie possible après la mort d'un enfant ? Le témoignage, ce dimanche, des parents de Victor, 13 ans, mort accidentellement il y a près de 3 ans. La pédiatre Patricia Vergauwen et le journaliste Francis Van de Woestyne sont nos invités. Quelles relations entretiennent-ils encore aujourd'hui avec leur enfant mort ? Est-ce que des convictions ou des croyances les aident à tenir ... et à vivre ? Où puisent-ils de l'espoir ? Nous en parlons avec eux, ce dimanche. Ils signent le livre « Un enfant » (Grasset).



Dans notre Grand dictionnaire, nous nous focaliserons sur le livre « Walden ou la Vie dans les bois » d'Henry David Thoreau. Avec nous Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

