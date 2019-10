Et dieu dans tout ça ? : Le chamanisme avec Jean-Paul Dessy et Jacques Dochamps sur Auvio

Qu'est-ce que le chamanisme ? C'est cette question qui va nous occuper ce dimanche. Que dire de cette pratique qui relie les humains et les esprits de la nature ? Quelle est le rôle qu'opère la musique au cœur de cette forme de spiritualité ? Qu'est-ce que le chamanisme a à nous enseigner en ces temps d'urgence climatique ? Nous en discutons avec le réalisateur Jacques Dochamps (il est l'auteur du livre « Les Perruches du soleil. La vie d'un cinéaste bouleversée par le chant d'un chamane amazonien » (First)) et le violoncelliste Jean-Paul Dessy, qui propose avec son ensemble Musiques Nouvelles le voyage musical « New Shamanic Music ».



Que disait en 1990 le philosophe français Gilles Deleuze à propos de notre société de contrôle ? Des éléments de réponse dans notre Grand dictionnaire avec Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

