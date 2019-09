Et dieu dans tout ça ? : La nature, la démocratie et moi avec Joëlle Zask sur Auvio

Comment repenser nos existences et réinventer nos relations avec la nature à l’heure de l’urgence climatique ? La philosophe Joëlle Zask avance des pistes de réflexions. Et puise même quelques éléments dans la Bible. Joëlle Zask est l’auteure de « Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique. » (Premier Parallèle) et « La démocratie aux champs » (La Découverte). Dans notre Grand dictionnaire, c’est la notion de désenchantement du monde (Max Weber) qui est décodée par le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, Martin Legros.