Et dieu dans tout ça ? : Comment la méditation transforme notre cerveau, avec Steven Laureys sur Auvio

« Nous, les scientifiques, nous pensons parfois avec arrogance que nous savons presque tout. Mais, honnêtement, notre ignorance du comment et du pourquoi de l’univers, de la vie et de notre conscience est énorme. » C’est ce qu’avoue Steven Laureys. Le grand neurologue belge vient, ce dimanche, nous expliquer comment la médiation transforme notre cerveau. Steven Laureys a récemment étudié celui du moine bouddhiste Matthieu Ricard. Il vient de publier « La méditation c’est bon pour le cerveau » (Odile Jacob). Que faire de nos émotions ? Le Philosophie Magazine pose la question cette semaine. Et Martin Legros, le rédacteur en chef du magazine, explore les recherches sur les émotions, ce dimanche, dans notre Grand dictionnaire.