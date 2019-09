Et dieu dans tout ça ? - La soif mystique d'Amélie Nothomb - 08/09/2019

Qui a dit : « les plus grandes joies de ma vie, je les ai connues par le corps » ou encore « si vous aimez vos morts, faites-leur confiance au point d'aimer leur silence » ? Hé bien, celui qui a tenu ces propos s'appelle Jésus.

Mais où pouvons-nous lire ça ? Dans les Evangiles ? Non, non, dans le nouveau roman (« Soif » chez Albin Michel) d'Amélie Nothomb. Elle est notre invitée ce dimanche. Et elle dialoguera avec le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet. Il a décidé d'inviter Amélie Nothomb à participer aux célébrations de la Semaine Sainte au printemps prochain dans son prieuré.



Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, le mot érection sera défini par le professeur de philosophie Jean Leclercq. Plus particulièrement, il sera question du corps, de la sexualité et des érections de Jésus.

