Et dieu dans tout ça ? - Qui suis-je sans le ¿moi je¿ ? Avec Christophe Massin - 01/09/2019

Il veut tout contrôler, il n'est jamais satisfait. Et en plus, il est une importante source de souffrance. Il s'appelle l'ego. Et nous avons tous affaire à lui. Comment nous libérer du ¿moi je¿ ? Que reste-t-il de nous quand l'ego s'efface ? Christophe Massin nous répond ce dimanche. Il est psychiatre et féru de spiritualité orientale. Son dernier livre a pour titre : ¿Moins d'ego...plus de joie! Un chemin de liberté¿ (Points)



Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, à quelques heures de la rentrée scolaire, nous nous pencherons sur ¿Le Maître ignorant¿, un livre majeur de Jacques Rancière. Avec nous pour l'évoquer, la philosophe et membre de PhiloCité Gaëlle Jeanmart.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE