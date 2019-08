Et dieu dans tout ça ? - La liberté intérieure avec Christophe André, Alexandre Jollien et...

Pendant tout l'été, nous vous proposons une sélection des numéros les plus marquants de la saison écoulée.

Etes-vous prêt à faire quelques efforts pour aller vers la joie, pour progresser vers la liberté intérieure ? Si c'est le cas, un entraînement de l'esprit vous est recommandé. Mais comment procéder ? Que faut-il concéder ? Trois sages nous guident, ce dimanche : le psychiatre Christophe André, le philosophe Alexandre Jollien et le moine bouddhiste Matthieu Ricard.

Ensuite, vers 13h50, dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros le rédacteur en chef du Philosophe Magazine nous raconte la pensée du philosophe et mystique iranien Sohrawardi.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 24 février dernier.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE