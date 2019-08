Et dieu dans tout ça ? - Nos ruptures, avec Claire Marin - 18/08/2019

Pendant tout l'été, nous vous proposons une sélection des numéros les plus marquants de la saison écoulée.

« Les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens ». C'est ce qu'écrit la professeure de philosophie Claire Marin. Que pouvons-nous faire de nos ruptures ? Et que font-elles de nous et de nos vies ? Eléments de réponse ce dimanche avec notre invitée. Claire Marin signe « Rupture(s) » (L'Observatoire).

Ensuite, le célibat des prêtres sera expliqué et décodé par le professeur de philosophie Jean Leclercq. C'est dans notre Grand dictionnaire.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 16 juin dernier.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE