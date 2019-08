Et dieu dans tout ça ? - La vie selon le survivant Patrick Declerck - 04/08/2019

Pendant tout l'été, nous vous proposons une sélection des numéros les plus marquants de la saison écoulée.

Qu'est-ce que ça signifie être en vie ? Qu'est-ce que l'existence ? Que maîtrisons réellement nous dans une vie ? Ces questions, c'est un survivant qui les aborde. Son opération du cerveau a nourri ses réflexions. L'anthropologue, psychanalyste, philosophe et écrivain Patrick Declerck est notre invité ce dimanche. Son texte « Crâne » (Gallimard) a été adapté et transformé en spectacle. Il a été proposé en février dernier au Théâtre Varia à Bruxelles.

« Talmud » est le mot choisi dans notre Grand dictionnaire cette semaine. C'est le professeur Jean-Philippe Schreiber qui vient nous en proposer sa définition.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 10 février dernier.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE