Et dieu dans tout ça ? - Tobie Nathan - 28/07/2019

Un nouveau dieu pourrait-il tomber du ciel ? Les dieux sont-ils oui ou non des inventions humaines ? Quels sont les liens que tissent les ancêtres avec les vivants toujours présents sur terre ? Voilà quelques questions posées dans le nouveau roman de l'ethnopsychiatre Tobie Nathan. Un roman, de la fiction donc. Oui, mais toute ressemblance avec la réalité ne serait pas à exclure. Tobie Nathan est notre invité ce dimanche. Il est l'auteur de « L'Evangile selon Youri¿ » (Stock).

Et dans notre Grand dictionnaire, le concept de plasticité selon Catherine Malabou est défini par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

