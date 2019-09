Et dieu dans tout ça ? - Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : "Le Maître...

Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions. Ce dimanche dans notre Grand dictionnaire, à quelques heures de la rentrée scolaire, nous nous pencherons sur « Le Maître ignorant », un livre majeur de Jacques Rancière. Avec nous pour l’évoquer, la philosophe et membre de PhiloCité Gaëlle Jeanmart.