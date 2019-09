Et dieu dans tout ça ? - Qui suis-je sans le « moi je » ? Avec Christophe Massin - 01/09/2019

Il veut tout contrôler, il n’est jamais satisfait. Et en plus, il est une importante source de souffrance. Il s’appelle l’ego. Et nous avons tous affaire à lui. Comment nous libérer du « moi je » ? Que reste-t-il de nous quand l’ego s’efface ? Christophe Massin nous répond ce dimanche. Il est psychiatre et féru de spiritualité orientale. Son dernier livre a pour titre : « Moins d’ego...plus de joie! Un chemin de liberté » (Points). Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, à quelques heures de la rentrée scolaire, nous nous pencherons sur « Le Maître ignorant », un livre majeur de Jacques Rancière. Avec nous pour l’évoquer, la philosophe et membre de PhiloCité Gaëlle Jeanmart.