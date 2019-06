Et dieu dans tout ça ? - Nos ruptures, avec Claire Marin - 16/06/2019

"Les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens". C’est ce qu’écrit la professeure de philosophie Claire Marin. Que pouvons-nous faire de nos ruptures ? Et que font-elles de nous et de nos vies ? Eléments de réponse ce dimanche avec notre invitée. Claire Marin signe « Rupture(s) » (L’Observatoire). Ensuite, le célibat des prêtres sera expliqué et décodé par le professeur de philosophie Jean Leclercq. C’est dans notre Grand dictionnaire.