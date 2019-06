Et dieu dans tout ça ? - Séance de socio-analyse avec Didier Eribon - 09/06/2019

Qui suis-je ? La sociologie nous aide à comprendre qui nous sommes et comment nous le sommes devenus. C’est ce que nous expliquera le sociologue et philosophe Didier Eribon. Il nous livrera aussi sa critique de la psychanalyse. Selon lui, elle est triste et arrogante. Didier Eribon est avec nous, ce dimanche. Son dernier essai a pour titre « Ecrits sur la psychanalyse » (Fayard). A lire, aussi, « Retour à Reims » et « Principes d’une pensée critique ». Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, l’islamologue Guillaume Dye définit le soufisme.