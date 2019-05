Et dieu dans tout ça ? - Qu’est-ce que le bouddhisme ? avec Philippe Cornu - 26/05/2019

Le bouddhisme est-il une philosophie ou une religion ? Peut-il être réduit à un outil de développement personnel ? Que dit-il à propos de la méditation ? Bref, qu’est-ce que le bouddhisme ? Le grand spécialiste Philippe Cornu sera avec nous. Et qui sait, peut-être qu’il nous indiquera le chemin vers le nirvana. A moins que ça soit un cliché de plus à éviter. Réponse ce dimanche. Philippe Cornu est professeur à l’UCLouvain et auteur de plusieurs livres dont le « Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme » et « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur ? Douze questions sur la voie du Bouddha ». Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, l’épicurisme est défini par Gaëlle Jeanmart, philosophe et coordinatrice de PhiloCité.