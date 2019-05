Et dieu dans tout ça ? - La pop-philosophie, avec Marianne Chaillan - 19/05/2019

Et s'il était possible d'inscrire les grands noms de la philosophie et leurs idées dans la culture populaire ?

Et s'il était éclairant de découvrir certaines œuvres contemporaines, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou télévisuelles, à la lumière des grands penseurs.

C'est le défi que s'est lancé notre invitée en reliant Harry Potter, Game of Thrones ou les romans d'Amélie Nothomb aux concepts développés par Spinoza, Hegel, Sartre, ou Nietzsche...

« Ainsi philosophait Amélie Nothomb »(Albin Michel), c'est l'ouvrage de notre invitée Marianne Chaillan.



Ensuite nous ouvrirons notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions : Martin Legros nous parle de la pensée des enfants.

