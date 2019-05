Et dieu dans tout ça ? - Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : Jan Patocka -...

Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions. Ce dimanche dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, reviendra sur la vie et les idées du philosophe tchèque Jan Patocka (1907-1977). Jadis, il conseillait à l’Europe de se ressaisir en passant par l’autocritique. Des propos qui ne semblent pas obsolètes.