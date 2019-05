Et dieu dans tout ça ? - Le pays spirituel de Yannick Haenel - 12/05/2019

« L’évènement le plus décisif, aujourd’hui, c’est la possibilité, dans une vie, de l’expérience poétique. Comment accéder à la poésie ? Aucune autre question n’a d’importance. » C’est ce qu’écrit Yannick Haenel. Alors, bien sûr, nous l’aborderons avec lui cette question. L’écrivain français partagera aussi avec nous son amour pour les peintures du Caravage. Et au passage, il nous emmènera vers notre pays spirituel. Yannick Haenel signe « La solitude Caravage » (Fayard) et « Tout est accompli » avec François Meyronnis et Valentin Retz (Grasset). Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, reviendra sur la vie et les idées du philosophe tchèque Jan Patocka (1907-1977). Jadis, il conseillait à l’Europe de se ressaisir en passant par l’autocritique. Des propos qui ne semblent pas obsolètes.