Et dieu dans tout ça ? - Habiter la terre, avec Frédéric Boyer - 05/05/2019

Qu'est-ce que ça veut dire habiter la terre ? Quels soins devons-nous lui apporter ? Ce dimanche, nous aurons le souci de la terre avec l'écrivain et traducteur Frédéric Boyer. Il vient de traduire les Géorgiques de Virgile. Un long poème de plus de deux mille ans qui interroge la fragilité du vivant et nos vies de terrestres mortels. « Le souci de la terre » de Virgile, nouvelle traduction des Géorgiques (Gallimard).



Dans notre Grand dictionnaire, c'est l'antisionisme qui est défini cette semaine par le professeur de l'ULB Jean-Philippe Schreiber.

