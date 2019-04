Et dieu dans tout ça ? - L'islam juste après la mort du prophète, avec Hela Ouardi - 28/04/2019

Elle raconte l'histoire des premières années de l'islam. Elle veut « réanimer une mémoire collective fossilisée par une amnésie générale et confisquée par des forces obscures ». C'est la tunisienne Hela Ouardi qui est avec nous ce dimanche. Dans son nouveau livre, elle s'intéresse à la prise du pouvoir par le successeur de Mahomet et interroge sa légitimité. Hela Ouardi signe « Les Califes maudits : la déchirure » (Albin Michel).



Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine nous présente quelques éléments de la pensée de l'économiste et philosophe indien Amartya Sen.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE