Et dieu dans tout ça ? - Voyage au cœur de la méditation ! - 14/04/2019

Ce dimanche, c’est un grand voyage au cœur de la méditation que nous vous proposons. Mais à quoi ça sert de méditer ? A quel âge faut-il commencer ? Et si la méditation avait le pouvoir de transformer le monde ? Les questions seront abordées avec nos invités mais aussi au travers de deux reportages, et d’une courte séance de méditation. Ce numéro spécial a été réalisé avec l’indispensable collaboration d’Helena Verrier. Nos invités sont le philosophe Frédéric Lenoir, le docteur en psychologie Ilios Kotsou. Vous entendez aussi le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le neurologue Steven Laureys.