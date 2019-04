Et dieu dans tout ça ? - « Être soi-même », avec Claude Romano - 07/04/2019

« Être soi-même », qu'est-ce que ça veut dire ? Et que faut-il mettre en œuvre pour y parvenir, à être soi-même ? Nous allons partir à la recherche de notre authenticité ce dimanche avec le philosophe Claude Romano. Il nous dira aussi quelques mots de ce grand courant de la philosophie qu'est la phénoménologie et nous apprendra que certaines de nos habitudes peuvent être source de liberté. Claude Romano est avec nous, ce dimanche. Il signe deux nouveaux livres « Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie » (Folio) et « Les repères éblouissants. Renouveler la phénoménologie » (PUF).



Ensuite, dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous aidera à comprendre la pensée du philosophe américain John Rawls.

