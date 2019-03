Et dieu dans tout ça ? - Trois ans après le 22 mars : les liens à tisser et la prévention à...

Que peuvent bien partager des mères de djihadistes et des parents de victimes ? La sociologue clinicienne Isabelle Seret accompagne leurs rencontres. Elle a aussi travaillé avec des jeunes qui étaient sur le chemin de la radicalisation.



Isabelle Seret est avec nous ce dimanche, près de trois ans après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Elle a signé avec Vincent de Gaulejac le livre « Mon enfant se radicalise. Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent » (Odile Jacob).



Ensuite, c'est un Grand dictionnaire grand format que nous vous proposerons autour d'Ivan Illich (1926-2002), philosophe, critique de la société industrielle et précurseur de la décroissance. Thierry Paquot lui consacre un essai : « Ivan Illich, pour une ascèse volontaire et conviviale » (Le passager clandestin).

