Et dieu dans tout ça ? - A l'écoute de l'inouï de la vie avec François Jullien - 10/03/2019

« On peut passer sa vie sans avoir commencé à exister ». C'est ce qu'écrit l'un des philosophes contemporains les plus traduits dans le monde. Il s'appelle François Jullien. Ce dimanche, nous passerons en revue avec lui quelques concepts clés de sa pensée. François Jullien nous dira ce que signifie exister, et il nous expliquera pourquoi nous avons tout intérêt à nous intéresser à l'inouï de nos vies.

François Jullien signe « L'inouï. Ou l'autre nom de ce si lassant réel » (Grasset). A lire, aussi, « De l'écart à l'inouï » (L'Herne).



Que dit la philosophie de la vérité ? Le professeur de philosophie Jean Leclercq vient nous éclairer au cœur de notre Grand dictionnaire.

