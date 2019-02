Et dieu dans tout ça ? - Christine Pedotti, une chrétienne en colère - 17/02/2019

A l’heure où l’Eglise est empêtrée dans des affaires de pédocriminalité et de violences sexuelles, comment revenir aux valeurs essentielles du christianisme ? Christine Pedotti, théologienne, féministe et chrétienne, nous propose deux ouvrages choc « Jésus l’homme qui préférait les femmes » et « Qu’avez-vous fait de Jésus ? » (Ed. Albin Michel) et tente de tracer des pistes pour redonner sens au message chrétien. Qu’est-ce qu’une Fatwa ? L’islamologue Guillaume Dye nous éclaire sur ce terme dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions.