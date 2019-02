Et dieu dans tout ça ? - La saveur de la vie à 80 ans et la littérature face à la mort -...

« Désormais officiellement vieux, je découvre que je suis plus content que jamais d’être vivant. » Qu’est-ce qui compte vraiment dans une vie ? Le journaliste et essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber fait le bilan à 80 ans. Il signe « 80 ans, un certain âge » (Albin Michel). « La littérature est à nos côtés au bord de la tombe ». C’est ce qu’écrit l’essayiste belge Myriam Watthee-Delmotte. Que peuvent les mots des écrivains quand nous sommes face à la mort ? Elle a creusé la question. Son essai a pour titre « Dépasser la mort. L’agir de la littérature” » (Actes Sud). En accompagnement des chapitres, l’ouvrage comprend un volet musical, une sélection de morceaux proposés par le label Cypres, et accessibles par QR code. Enfin, dans notre Grand dictionnaire, il est question du concept de confiance vu par le philosophe américain Ralph Waldo Emerson. C’est Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, qui nous livrera les clés de compréhension.