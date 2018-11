Et dieu dans tout ça ? - Charles Delhez, jésuite, sociologue et enseignant - 25/11/2018

Et si… Et si, nous avions ouvert la Boîte de Pandore ? A l’heure où l’on évoque la modification du génome humain et le transhumanisme, l’Humanité progresse-t-elle vraiment ? Dans cette course vers l’Homme du futur, que sont devenues certaines « variables » humaines telles que la spiritualité, les intelligences non-cognitives, le plaisir ou le sens du sacrifice ? Autant de questions que soulève Charles Delhez dans son nouvel ouvrage « Où allons-nous ? – De la modernité au transhumanisme »(Ed. Fidélité/Ed. Salvator). Qui est Michel Serres ? Martin Legros, rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous éclaire sur la pensée de l’Académicien français dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions.